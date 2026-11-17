Este martes 17 de noviembre de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con participantes en diferentes regiones de Colombia. Los jugadores están atentos al resultado para comprobar si sus apuestas coinciden con el número y el signo zodiacal ganadores.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 17 de noviembre de 2026

El sorteo de este martes corresponde al número 5581 y está programado para las 4:00 p. m., como ocurre habitualmente de lunes a sábado. El resultado se transmite en vivo y en directo a través de Canal 1.

Resultado del Super Astro Sol de este martes 17 de noviembre

Los participantes pueden consultar el resultado del sorteo 5581 y verificar si el número y el signo zodiacal que escogieron coinciden con los resultados anunciados.

El número ganador de hoy fue el 8288 y el signo zodiacal favorecido fue Aries.

Es importante recordar que para obtener un premio no basta con acertar las cifras. La modalidad de juego también contempla la selección de uno de los doce signos del zodiaco.

Resultados anteriores del Super Astro Sol

Los resultados de los sorteos anteriores permiten a los jugadores consultar los números y signos que han salido en las jornadas recientes.

Estos fueron los últimos resultados reportados: