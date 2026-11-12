Super Astro Sol de hoy jueves: revise las cuatro cifras y el signo ganador del sorteo

El sorteo del Super Astro Sol de este jueves 12 de noviembre de 2026 ya tiene resultado. Los participantes pueden consultar las cuatro cifras y el signo zodiacal que salieron ganadores en el concurso número 5578, uno de los juegos de azar que se realizan diariamente en Colombia.

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche de este 12 de noviembre

Resultado del Super Astro Sol de este jueves 12 de noviembre

El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en vivo y en directo a través de Canal 1, donde los jugadores pueden conocer las cifras y el signo que determinan el resultado de cada jornada.

Estos son los datos del sorteo de este jueves:

Número ganador: 6313.

Signo zodiacal: Géminis.

Resultados anteriores del Super Astro Sol

Quienes quieran consultar los resultados de jornadas anteriores pueden revisar los números y signos que aparecieron en los últimos sorteos del Super Astro Sol.

Estos fueron los resultados reportados:

Miércoles 11 de noviembre de 2026: 3012 y signo Sagitario

Martes 10 de noviembre de 2026: 3717, signo Acuario.

Lunes 9 de noviembre de 2026: 9981, signo Piscis.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante determina el valor de su apuesta y selecciona un número de máximo cuatro cifras, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Para obtener un premio, la combinación elegida debe coincidir con el resultado del sorteo, tanto en las cifras como en el signo zodiacal.