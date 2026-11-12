Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 12 de noviembre de 2026

La Antioqueñita se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a que cuenta con dos sorteos diarios, es decir, dos posibilidades de ganar.

Esta dinámica de juego consolida a esta lotería como una excelente alternativa para quienes sueñan con ganar millonarios premios.

Como lo indica su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 12 de noviembre de 2026, el número ganador fue 3102, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 8.

Resultados de La Antioqueñita Día este jueves, 12 de noviembre de 2026

Número ganador: 3102.

Quinta balota: 8.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este jueves, 12 de noviembre de 2026

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de noviembre de 2026: 2337 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 10 de noviembre de 2026: 9866 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 9 de noviembre de 2026: 1984 – Quinta balota: 8.

La Antioqueñita Tarde