Resultados de La Tinka del 11 de noviembre: estos son los números ganadores

La Tinka es uno de esos juegos que se sortea en Perú y ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado 11 de noviembre se realizó el sorteo y estos fueron los ganadores.

Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los ganadores del miércoles, 11 de noviembre

El sorteo se llevó a cabo hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de 9′193,773 soles peruanos.

Resultados

Números de la jugada ganadora:

12 - 24 - 4- 53 - 21 - 13 - 1

Boliyapa: 33.

Sí o sí: 36.

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador acertó la combinación de números.

Tenga en cuenta que, si gana el sorteo, tiene 30 días para reclamar el premio si este es superior a 5.000 soles y menor a un millón. Si el premio es mayor a un millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si el premio es menor a 5.000 soles, tiene 180 días para reclamarlo. Los días se cuentan a partir del día siguiente del sorteo ganador.

La Tinka es de Perú. Foto: Captura: La Tinka

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que, para participar, debe ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la modalidad de juego y seleccionar los números, que para el sorteo principal van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted mismo o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los asignará de forma aleatoria.

Luego, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘Finaliza tu compra’ para confirmar la adquisición. Recuerde que, si no acierta los seis números, aún puede obtener premios por acertar dos o más números del sorteo.

Quienes consigan entre tres y cinco aciertos pueden ganar premios de entre 5 y 50.000 soles.