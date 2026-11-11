Resultado del Super Astro Sol de hoy 11/11: números ganadores y signo zodiacal de este miércoles

El Super Astro Sol realizó este miércoles 11 de noviembre de 2026 su sorteo número 5577, una nueva oportunidad para quienes participan en este juego de suerte y azar. El resultado estuvo compuesto por cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de este miércoles 11 de noviembre

¿Cuál fue el resultado del Super Astro Sol de este miércoles 11 de noviembre?

El sorteo 5577 del Super Astro Sol se realizó este miércoles 11 de noviembre a las 4:00 p. m. El número ganador fue el 3012 y el signo zodiacal fue Sagitario.

Los resultados se transmitieron en vivo y en directo a través de Canal 1, de acuerdo con la información del juego.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Quienes siguen los resultados de este juego también pueden consultar las cifras y los signos zodiacales de los sorteos anteriores. Estos fueron los últimos resultados:

Martes 10 de noviembre de 2026: número 3717, signo Acuario.

número 3717, signo Acuario. Lunes 9 de noviembre de 2026: número 9981, signo Piscis.

número 9981, signo Piscis. Sábado 7 de noviembre de 2026: número 9185, signo Libra.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante elige el valor de su apuesta, un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Para obtener un premio, el número y el signo seleccionados deben coincidir con el resultado del sorteo. Los sorteos se transmiten en vivo y en directo a través de Canal 1.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y cada jornada ofrece un nuevo resultado para quienes participan.