Resultado Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Este lunes 9 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. El número ganador ya se conoció.

¿Ganó hoy? Estos fueron los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 9 de noviembre de 2026

Así quedó el sorteo de hoy

Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026

lunes 9 de noviembre de 2026 Sorteo número: 5575

5575 Número ganador: 9981

9981 Signo ganador: Piscis

El resultado se conoció durante la transmisión en vivo y en directo que comenzó a las 4:00 p. m., horario habitual de este juego de suerte y azar que se realiza de lunes a sábado.

Los últimos resultados

Para que pueda comparar con su tiquete, estos fueron los números ganadores de los sorteos anteriores:

Sábado 7 de noviembre de 2026: 9185, signo Libra

9185, signo Libra Viernes 6 de noviembre de 2026: 8953, signo Sagitario

8953, signo Sagitario Jueves 5 de noviembre de 2026: 7032, signo Cáncer

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Es un juego novedoso en el que el jugador define el valor de su apuesta, elige un número de hasta cuatro cifras y escoge uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar, el número y el signo deben coincidir con los que salgan en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.