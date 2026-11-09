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Resultado Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Un nuevo número y un nuevo signo del zodiaco salieron en el Super Astro Sol de este lunes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

9 de noviembre de 2026 a las 4:06 p. m.
Se definió la suerte de este lunes en el Super Astro Sol, el chance que combina números y zodiaco.
Se definió la suerte de este lunes en el Super Astro Sol, el chance que combina números y zodiaco. Foto: Super Astro / Getty Images

Este lunes 9 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. El número ganador ya se conoció.

Chontico Día y Noche
¿Ganó hoy? Estos fueron los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 9 de noviembre de 2026

Así quedó el sorteo de hoy

  • Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026
  • Sorteo número: 5575
  • Número ganador: 9981
  • Signo ganador: Piscis
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El resultado se conoció durante la transmisión en vivo y en directo que comenzó a las 4:00 p. m., horario habitual de este juego de suerte y azar que se realiza de lunes a sábado.

Los últimos resultados

Para que pueda comparar con su tiquete, estos fueron los números ganadores de los sorteos anteriores:

  • Sábado 7 de noviembre de 2026: 9185, signo Libra
  • Viernes 6 de noviembre de 2026: 8953, signo Sagitario
  • Jueves 5 de noviembre de 2026: 7032, signo Cáncer

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Es un juego novedoso en el que el jugador define el valor de su apuesta, elige un número de hasta cuatro cifras y escoge uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar, el número y el signo deben coincidir con los que salgan en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.