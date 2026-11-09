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¿Ganó hoy? Estos fueron los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 9 de noviembre de 2026

Esta lotería es una de las más populares en Colombia para apostarle a la suerte y ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
9 de noviembre de 2026 a las 1:16 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería Chontico se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.

Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chontico Día, dando como resultado la cifra ganadora 3022, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 1.

Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 9 de noviembre de 2026

Premio mayor: 3022 - 1

  • Tres últimas cifras: 022
  • Dos últimas cifras: 22
  • Número completo: 3022
  • Última cifra: 1
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La dinámica de esta lotería es bastante sencilla y justamente eso es lo que atrae a los amantes de los juegos de azar. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 9 de noviembre de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • Domingo 8 de noviembre de 2026 - 9037. La Quinta: 1.
  • Sábado 7 de noviembre de 2026 - 4434. La Quinta: 5.
  • Viernes 6 de noviembre de 2026 - 2685. La Quinta: 3.

Chontico Noche

  • Domingo 8 de noviembre de 2026 - 5020. La Quinta: 5.
  • Sábado 7 de noviembre de 2026 - 8429. La Quinta: 0.
  • Viernes 6 de noviembre de 2026 - 3385. La Quinta: 0.