¿Ganó hoy? Estos fueron los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 9 de noviembre de 2026

La lotería Chontico se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.

Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chontico Día, dando como resultado la cifra ganadora 3022, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 1.

Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 9 de noviembre de 2026

Premio mayor: 3022 - 1

Tres últimas cifras: 022

Dos últimas cifras: 22

Número completo: 3022

Última cifra: 1

La dinámica de esta lotería es bastante sencilla y justamente eso es lo que atrae a los amantes de los juegos de azar. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 9 de noviembre de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

Domingo 8 de noviembre de 2026 - 9037. La Quinta: 1.

Sábado 7 de noviembre de 2026 - 4434. La Quinta: 5.

Viernes 6 de noviembre de 2026 - 2685. La Quinta: 3.

Chontico Noche