¿Ganó hoy? Estos fueron los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 9 de noviembre de 2026

La lotería Chontico se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.
Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chontico Día, dando como resultado la cifra ganadora 3022, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 1.
Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 9 de noviembre de 2026
Premio mayor: 3022 - 1
- Tres últimas cifras: 022
- Dos últimas cifras: 22
- Número completo: 3022
- Última cifra: 1
La dinámica de esta lotería es bastante sencilla y justamente eso es lo que atrae a los amantes de los juegos de azar. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.
Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.
Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 9 de noviembre de 2026
Premio mayor:
- Tres últimas cifras: pendiente.
- Dos últimas cifras: pendiente.
- Número completo: pendiente.
- Última cifra: pendiente.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- Domingo 8 de noviembre de 2026 - 9037. La Quinta: 1.
- Sábado 7 de noviembre de 2026 - 4434. La Quinta: 5.
- Viernes 6 de noviembre de 2026 - 2685. La Quinta: 3.
Chontico Noche
- Domingo 8 de noviembre de 2026 - 5020. La Quinta: 5.
- Sábado 7 de noviembre de 2026 - 8429. La Quinta: 0.
- Viernes 6 de noviembre de 2026 - 3385. La Quinta: 0.