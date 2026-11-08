Este domingo 8 de noviembre, miles de colombianos están pendientes del sorteo de Sinuano, una modalidad de lotería que cuenta con la participación de miles de colombianos a lo largo del territorio nacional.

Este sorteo se lleva a cabo diariamente, y se permite mediante varios medios que los ganadores sepan los resultados.

Resultados de El Sinuano Día del 8 de noviembre

Número ganador: 8861

La Quinta: 9

En caso de ser el ganador, puede reclamar el premio teniendo en buen estado el tiquete original y su documento de identidad en los puntos de pago autorizados.

También es importante respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, el comprobante se debe conservar hasta que todo el proceso de reclamación este listo y el pago se haya efectuado.