Resultado de la Lotería de Boyacá: número que cayó este sábado 7 de noviembre de 2026

La Lotería de Boyacá realizó este sábado, 7 de noviembre, su sorteo semanal, que entrega un premio mayor de $15.000 millones. Los jugadores pueden consultar el número ganador, la serie y los resultados de los premios contemplados en el plan de la entidad.

El Sinuano del sábado 24 de octubre: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

Resultado de la Lotería de Boyacá del 07 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este sábado quedó conformado de la siguiente manera:

Número ganador: 1552

1552 Serie: 312

Los jugadores deben verificar que los datos de su billete coincidan con los resultados oficiales para determinar si obtuvieron alguno de los premios.

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores:

Sorteo del 24 de octubre de 2026: número 5707, serie 232.

número 5707, serie 232. Sorteo del 17 de octubre de 2026: número 5480, serie 167.

número 5480, serie 167. Sorteo del 10 de octubre de 2026: número 7209, serie 286.

número 7209, serie 286. Sorteo del 3 de octubre de 2026: número 2765, serie 311.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con diferentes categorías de premios. Estos son los valores establecidos en el plan suministrado:

Premio mayor: $15.000 millones.

$15.000 millones. Premio Fortuna: $1.000 millones.

$1.000 millones. Premio Alegría: $400 millones.

$400 millones. Premio Ilusión: $300 millones.

$300 millones. Premio Esperanza: $100 millones.

$100 millones. Premio Berraquera: $50 millones.

$50 millones. Premio Optimismo: $20 millones.

$20 millones. Premio Valentía: $10 millones.

Es importante revisar las condiciones de cada categoría y consultar los resultados oficiales para comprobar si el billete o la fracción obtuvo alguno de estos premios.