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El Sinuano del sábado 24 de octubre: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche.

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Redacción Loterías
24 de octubre de 2026 a las 8:13 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este sábado, 24 de octubre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Chontico día y noche: ganadores del reciente sorteo.
Resultados del Chontico Día y Noche del 24 de octubre 2026: ojo a los números ganadores

Resultados de El Sinuano del 24 de octubre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 2735
  • La Quinta: 1

El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

La Caribeña, El Paisita y El Dorado del miércoles 27 de mayo.
El Paisita, El Dorado y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números ganadores del 24 de octubre

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios,una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.