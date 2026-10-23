Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 23 de octubre de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este viernes, 23 de octubre de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números ganadores del 23 de octubre

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 1573, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 8.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este viernes, 23 de octubre de 2026

Premio mayor: 1573

La Quinta: 8

Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este viernes, 23 de octubre de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 23 de octubre de 2026

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: Se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 22 de julio de 2026, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.