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El Paisita, El Dorado y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números ganadores del 23 de octubre

En caso de obtener un premio, se recomienda conservar el comprobante para reclamar el premio.

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Redacción Loterías
23 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de octubre. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Este viernes 23 de octubre, los jugadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña están pendientes de los resultados de los diferentes sorteos de chance que se realizan durante la jornada en Colombia.

Estas modalidades cuentan con varias ediciones a lo largo del día, por lo que los números ganadores se conocen de manera progresiva, según el horario establecido para cada sorteo.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy

Los resultados correspondientes deben consultarse de acuerdo con la modalidad y la fecha del sorteo.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6729.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo comprobar si ganó?

Para verificar una apuesta, es necesario comparar el número registrado en el tiquete con el resultado del sorteo correspondiente. También se debe revisar que coincidan la fecha y la modalidad, pues los resultados de las jornadas de día y noche son diferentes.

En caso de obtener un premio, se recomienda conservar el comprobante y consultar los canales oficiales del operador para conocer los requisitos y el procedimiento para reclamarlo.