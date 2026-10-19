Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas. Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.

Resultados de las loterías del 19 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4068.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche