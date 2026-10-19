Loterías

Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy lunes 19 de octubre de 2026

La jornada arrojó las cifras ganadoras de cada uno de los famosos juegos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de octubre de 2026 a las 11:10 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas. Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Después de hacer sus apuestas, los jugadores acostumbran consultar los resultados oficiales con el fin de verificar si lograron acertar las combinaciones. La amplia oferta de sorteos y los diferentes horarios disponibles durante el día mantienen el interés de quienes participan habitualmente en estas populares modalidades de chance.

Resultados de las loterías del 19 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4068.
  • La Quinta: 6.
YouTube video wf1CqLzHd5g thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente