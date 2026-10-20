¿Cuáles fueron los números ganadores de hoy? Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este 20 de octubre

Este martes, 20 de octubre, los aficionados a los juegos de azar en Colombia podrán consultar los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña para comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras ganadoras de la jornada.

Estos juegos de chance cuentan con diferentes sorteos a lo largo del día, por lo que es importante identificar la modalidad en la que se participó y revisar el resultado correspondiente. La consulta debe hacerse con atención, pues cada sorteo tiene su propio número ganador y, según el caso, una cifra adicional.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8369.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿Cómo verificar los resultados?

Para comprobar una apuesta, se recomienda comparar el número registrado en el comprobante con el resultado de la modalidad y la fecha correspondientes. También conviene revisar la cifra adicional cuando aplique y conservar el tiquete para cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

Los resultados deben confirmarse a través de los canales oficiales de cada operador o de fuentes que reproduzcan la información verificada. Las cifras de sorteos anteriores no corresponden a los resultados de este martes.