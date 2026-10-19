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Lotería del Tolima este lunes, 19 de octubre de 2026: número ganador y premios secos de la jornada

Se jugó la edición 4192 del sorteo que rifa $3.500 millones.

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Redacción Loterías
19 de octubre de 2026 a las 10:56 p. m.
Resultados de la Lotería del Tolima.
Resultados de la Lotería del Tolima. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (123rf)

Este lunes, 19 de octubre de 2026, la Lotería del Tolima jugó una nueva edición de su sorteo en la edición 4192. La jornada de esta noche rifará un premio mayor de $3.500 millones y diferentes premios secos para los participantes.

La cifra millonaria de $3.500 millones solamente es merecedora para el ganador de todas las cifras totales. El jugador debió coincidir con todas las cifras del boleto.

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Números ganadores de la Lotería del Tolima, lunes 19 de octubre de 2026

  • Número: 2891
  • Serie: 273
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Estos han sido los números ganadores más recientes:

  • Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
  • Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
  • Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
  • Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
  • Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
  • Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
  • Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.
  • Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.
  • Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.
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Esta lotería no solo sortea el premio mayor; a continuación, los premios secos que sortea, con sus respectivos valores:

  • Casa para siempre: un premio de $270 millones.
  • Cero kilómetros: un premio de $240 millones.
  • Dulima Dorada: dos premios de $150 millones cada uno.
  • El top de la suerte: tres premios de $60 millones cada uno.
  • El tren de la fortuna: cuatro premios de $45 millones cada uno.
  • Lluvia de oro: nueve premios de $21 millones cada uno.
  • La ráfaga millonaria: 12 premios de $15 millones cada uno.

Las personas que resultaron ganadoras del premio mayor o algún premio seco deben presentar su billete oficial para reclamar su premio y, dependiendo de la suma, deberán dirigirse al punto donde lo compraron o a las oficinas principales de la Lotería.