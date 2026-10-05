Este lunes, 5 de octubre de 2026, se jugó el sorteo 4190 de la Lotería del Tolima en Colombia. En esta edición, se rifó un premio mayor correspondiente a $ 3.500 millones.

Cayó el premio mayor: conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 5 de octubre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 5 de octubre de 2026

Ahora bien, el plan de premios suma más de $ 13.500 millones entre premios secos, por acercamientos y demás. Los premios secos se pueden ver en el portal oficial desde el martes y son:

Casa para Siempre

Cero Kilómetros

Dulima Dorada

El top de la suerte

El Tren de la Fortuna

Lluvia de Oro

La ráfaga millonaria.

Resultado de la Lotería del Tolima este lunes, 5 de octubre de 2026

Número ganador: 6241

6241 Serie ganadora: 067

Resultados anteriores del sorteo del premio mayor: