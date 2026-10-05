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Lotería del Tolima este lunes, 5 de octubre de 2026: número y serie ganadores del premio mayor

El sorteo 4190 entregó $ 3.500 millones al ganador.

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Redacción Loterías
5 de octubre de 2026 a las 10:59 p. m.
Sorteo 4190 de la Lotería del Tolima.
Sorteo 4190 de la Lotería del Tolima. Foto: Captura de pantalla Lotería del Tolima

Este lunes, 5 de octubre de 2026, se jugó el sorteo 4190 de la Lotería del Tolima en Colombia. En esta edición, se rifó un premio mayor correspondiente a $ 3.500 millones.

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Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 5 de octubre de 2026

Ahora bien, el plan de premios suma más de $ 13.500 millones entre premios secos, por acercamientos y demás. Los premios secos se pueden ver en el portal oficial desde el martes y son:

  • Casa para Siempre
  • Cero Kilómetros
  • Dulima Dorada
  • El top de la suerte
  • El Tren de la Fortuna
  • Lluvia de Oro
  • La ráfaga millonaria.

Resultado de la Lotería del Tolima este lunes, 5 de octubre de 2026

  • Número ganador: 6241
  • Serie ganadora: 067
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Resultados anteriores del sorteo del premio mayor:

  • Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
  • Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
  • Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
  • Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
  • Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.
  • Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.
  • Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.
  • Lunes, 27 de julio de 2026: Número 9484 | Serie 123.
  • Martes, 21 de julio de 2026: Número 3805 | Serie 025.