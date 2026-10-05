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Cayó el premio mayor: conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 5 de octubre

Por medio de cada sorteo, los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de octubre de 2026 a las 10:41 p. m.
Lotería de Cundinamarca entrega $ 6.000 millones: revise su billete.
Lotería de Cundinamarca entrega $ 6.000 millones: revise su billete. Foto: Montaje El País: 123rf / Lotería de Cundinamarca

Los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Sorteo del 22 de diciembre de 2025.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 14 de septiembre de 2026

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

Resultados del más reciente sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 9503 de la serie 018.
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Números ganadores de los recientes sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 7 de septiembre de 2026: número 4484 de la serie 006.
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2026: número 9019 de la serie 333.
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2026: número 2463 de la serie 138.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 6 de octubre de 2026, a las 11:15 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería.