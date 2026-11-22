Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.
Para el sábado, 21 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de $8.000 millones.
Ganador premio mayor Lotería del Cauca 21 de noviembre de 2026
Este fue el número ganador y su serie para el premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2638:
- Número: 2151
- Serie: 020
Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche del sábado. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?
- Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
- Un seco de 300 millones de pesos.
- Un seco de 200 millones de pesos.
- Dos secos de 100 millones de pesos.
- Tres secos de 50 millones de pesos.
- 27 secos de 10 millones de pesos.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.