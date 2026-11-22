Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Para el sábado, 21 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de $8.000 millones.

Ganador premio mayor Lotería del Cauca 21 de noviembre de 2026

Este fue el número ganador y su serie para el premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2638:

Número: 2151

Serie: 020

Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche del sábado. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Cauca?

Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?