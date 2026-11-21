El Baloto destaca por ser uno de los juegos de azar más importantes en Colombia. Con el pasar de los años, sigue consolidándose esta lotería tradicional, que en una sola noche da dos opciones de ganar con un solo boleto. Esto con el sorteo de Baloto y Baloto Revancha.

Este juego se desarrolla tres veces a la semana: lunes, miércoles y sábado, y para este 21 de noviembre de 2026 la jornada se programó para las 11:00 de la noche, como es costumbre.

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Resultados del Baloto y Baloto Revancha este sábado, 21 de noviembre de 2026

Este sábado se realizó el sorteo 2738 del Baloto, que tiene un acumulado de $21.600 millones.

Baloto: resultado a las 11 p.m.

Superbalota: resultado a las 11 p.m.

Acumulado: $21.600 millones.

Los jugadores que no alcanzaron a ganar en esta combinación tienen una segunda oportunidad con el Baloto Revancha. Este juego permite participar con el mismo boleto. Si coincide el número ganador con este segundo momento, gana inmediatamente.

Baloto Revancha: resultado a las 11 p.m.

Superbalota de Revancha: resultado a las 11 p.m.

Acumulado: $2.400 millones.

Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una superbalota entre el 1 y el 16. Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar las cinco cifras y la superbalota.

Baloto Revancha es un sorteo adicional que utiliza la misma combinación registrada en el tiquete, pero participa en una extracción independiente y tiene su propio acumulado.

Los jugadores deben comprobar los resultados de cada modalidad por separado y conservar el tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.