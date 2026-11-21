Este sábado 21 de noviembre, los participantes del Dorado, El Paisita y La Caribeña estarán atentos a los resultados de los diferentes sorteos que se realizan durante la jornada de hoy. Estos juegos de azar cuentan con modalidades de día y noche, por lo que los números ganadores se conocen en distintos horarios.

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Para quienes hicieron sus apuestas, consultar las cifras oficiales es importante para comprobar si obtuvieron algún premio. Por esta razón, conviene revisar cada resultado y compararlo con los datos registrados en el tiquete.

Resultados El Dorado, El Paisita y La Caribeña

A lo largo de este sábado se conocerán las combinaciones ganadoras de las diferentes modalidades. Estos son los espacios para consultar los resultados de cada sorteo:

El Dorado

Números ganadores Día: 6822-7.

Números ganadores Tarde: Pendiente.

El Paisita

Números ganadores Día: 1854-4.

Números ganadores Noche: Pendiente.

La Caribeña

Números ganadores Día: Pendiente.

Números ganadores Noche: Pendiente.

¿A qué hora se realizan los sorteos?

Cada uno de estos juegos tiene horarios establecidos para sus respectivas modalidades. Conocerlos permite estar pendiente de la publicación de los resultados y evitar confusiones al momento de verificar las apuestas.

El sorteo de la lotería El Dorado Mañana es a las 11:00 a. m. y del Dorado Tarde es a las 3:30 p. m.

Por su parte, el sorteo de El Paisita Día es a la 1:00 p.m. y El Paisita Noche es a las 6:00 p.m.

En cuanto a La Caribeña, sus sorteos son a las 2:30 p.m. para Día y 10:30 p. m. para Noche.

Los sorteos se distribuyen durante el día y la noche, por lo que las cifras no se conocen todas al mismo tiempo.

¿Cómo verificar los números ganadores?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar las cifras anunciadas con las que aparecen en sus comprobantes de apuesta. También es recomendable revisar que el sorteo y la modalidad correspondan a los seleccionados al momento de participar.