En la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 volvió a marcarse la suerte para los miles de jugadores de varias ciudades que compraron tiquetes de lotería con la esperanza de ganarse alguno de los premios que ofrecen los sorteos de Medellín, Santander y Risaralda.

Resultado del Super Astro Sol: conozca los números ganadores de hoy 20 de noviembre

Estos tres sorteos se juegan cada semana, y en ellas el jugador debe revisar el número ganador junto a la serie correspondiente, con estos datos puede saber si el tiquete comprado obtuvo alguno de los premios.

Estos fueron los resultados:

Lotería de Medellín

Este sorteo se hace los viernes y su premio mayor tiene una de las cifras más altas de todo el país, sus números ganadores fueron:

Número ganador: 6586

Serie: 106

Lotería de Santander

La lotería de Santander también juega los viernes, siendo otro de los sorteos que prueba la suerte de cientos de miles de jugadores.

El número y serie ganadores del premio mayor de la lotería de los santandereanos son los siguientes:

Número ganador: 5649

Serie: 199

Lotería de Risaralda

La tercería lotería de este viernes le pertenece a Risaralda, también realizándose en este día de la semana. Estos fueron sus ganadores de esta jornada:

Número ganador: 5781

Serie: 040

En caso de ganar

Si alguno de los tiquetes comprados coincide con estos resultados, le recomendamos consultar los canales oficiales de la lotería correspondiente para confirmar el premio y saber cual es el procedimiento para reclamarlo.

Es muy importante conservar el billete en buenas condiciones y hacer verificaciones cuidadosas del número y la serie antes de hacer algún trámite.