El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar que se realizan en Colombia y que permite a los participantes probar su suerte con una combinación de números y signos zodiacales. Este viernes 20 de noviembre de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo, correspondiente al número 5585.

¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los resultados de El Sinuano Día y Noche del 19 de noviembre

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde y se transmite en vivo y en directo a través de Canal 1. En esta jornada, los jugadores podrán conocer la combinación que resultó ganadora.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 20 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo 5585 del Super Astro Sol de este viernes 20 de noviembre fue el siguiente:

Número ganador: 8495

8495 Signo zodiacal: Escorpión

Los participantes deben comprobar que tanto las cifras de su apuesta como el signo zodiacal seleccionado coincidan con el resultado del sorteo para determinar si obtuvieron algún premio.

Resultados anteriores del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este jueves, estas fueron algunas de las combinaciones registradas en las jornadas anteriores:

19 de noviembre de 2026: 3712, Tauro.

18 de noviembre de 2026: 0748, Acuario.

17 de noviembre de 2026: 8288, Aries.

14 de noviembre de 2026: 1923, Aries.

Estos resultados permiten consultar las combinaciones de jornadas anteriores, aunque no representan una predicción de los números que pueden salir en próximos sorteos.