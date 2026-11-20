Un nuevo jugador se convirtió en millonario en Colombia tras ganar el premio mayor de MiLoto, esta vez en Villa de Leyva, Boyacá, donde cayó un acumulado de 300 millones de pesos durante el sorteo 0644, realizado el 19 de noviembre de 2026.

¿Fue ganador? Número y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 19 de noviembre

De acuerdo con la información publicada por la organización del juego, los números ganadores fueron 03, 04, 06, 17 y 31. La apuesta ganadora se realizó bajo la modalidad manual, es decir, el jugador seleccionó personalmente los números con los que participó.

🎉 ¡Cayó MiLoto en Villa de Leyva! Un nuevo ganador se llevó $300 millones en el sorteo #0644. 🍀 Balotas: 03 - 04 - 06 - 17 - 31 Modalidad manual · Jugado en https://t.co/tNapThkixX MiLoto, el que más cae. 👉 https://t.co/7tCLoIyc90 https://t.co/jP87NdCTqh — Baloto (@Baloto_Colombia) November 20, 2026

El tiquete ganador fue adquirido a través de la página web oficial de Baloto (www.baloto.com), por lo que esta es la décima tercera vez en 2026 que el premio mayor de MiLoto cae con una apuesta comprada de manera digital.

Con este nuevo resultado, MiLoto llega a 33 premios mayores entregados durante 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar con más premios para sus participantes.

¿Cómo reclamar el premio de MiLoto?

La persona que acertó los cinco números deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación de los 300 millones de pesos.

También podrá consultar los pasos, requisitos y condiciones para recibir el dinero a través del sitio web oficial de Baloto: www.baloto.com.

El operador recomienda verificar las condiciones establecidas para la entrega del premio y seguir el procedimiento correspondiente para completar el trámite.

Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto en premios?

Según las cifras divulgadas por la organización, desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 16 de noviembre de 2026, MiLoto ha entregado 3.993.745 premios, por un valor acumulado de 65.743 millones de pesos.

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Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de 27.093 millones de pesos al sistema de salud colombiano, como parte de sus aportes al país.

Por otra parte, el sorteo 0644 dejó un total de 17.642 ganadores en Colombia, quienes recibieron en conjunto 425 millones de pesos en premios.

Las apuestas de MiLoto están disponibles a través de la página web oficial Baloto.com, así como en más de 43.000 puntos físicos de Su Red y SuperGIROS en todo el país y en las principales cadenas de grandes superficies.