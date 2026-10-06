MiLoto tiene nuevo millonario en Bogotá: estos fueron los números ganadores del sorteo

El premio mayor de MiLoto quedó nuevamente en la ciudad de Bogotá, tras el sorteo número 0618, realizado el 4 de octubre de 2026. El ganador acertó los números 07, 16, 25, 34 y 36, convirtiéndose en el vigésimo ganador del premio mayor de este juego en la capital del país.

Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo de este lunes 5 de octubre

De acuerdo con la información entregada por el operador, el tiquete fue adquirido en un punto de venta de Paga Todo bajo la modalidad manual. En este caso, el jugador fue quien escogió los cinco números que posteriormente resultaron ganadores.

El sorteo dejó un total de 12.387 ganadores en diferentes regiones de Colombia, con premios que en conjunto superaron los $425 millones.

La persona que obtuvo el premio mayor deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento correspondiente al cobro del dinero. También podrá consultar los pasos y las condiciones para reclamar el premio en la página oficial de MiLoto y Baloto.

Miloto: resultados 5 de octubre. Foto: Baloto

Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 4 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de $62.541 millones en premios, distribuidos en 3.747.783 ganadores en todo el país.

Durante ese mismo periodo, el juego ha generado más de $25.666 millones destinados al sistema de salud colombiano.

MiLoto está disponible a través de la página web oficial de Baloto, así como en puntos de venta de Su Red y Super Giros y en algunas cadenas de supermercados.