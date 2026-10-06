Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo de este lunes 5 de octubre

El Baloto realizó este lunes 5 de octubre de 2026 su sorteo número 2718. El acumulado del sorteo tradicional llega a $4.300 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones.
Resultados del sorteo del Baloto del 5 de octubre de 2026
El número ganador del Baloto en el sorteo de este lunes fue el:
Número ganador: 13-14-16-25-28
Súper Balota: 08
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 5 de octubre de 2026
En Baloto Revancha, el número ganador fue:
- Número ganador: 14-15-32-40-42
- Súper Balota: 16
Estos fueron los últimos resultados del Baloto
Antes del sorteo de este lunes, los tres resultados más recientes del Baloto fueron:
- 3 de octubre de 2026: 03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10
- 30 de septiembre de 2026: 11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10
- 28 de septiembre de 2026: 12 - 13 - 15 - 25 - 29 - 10
En cada combinación, el último número corresponde a la Súper Balota.
Últimos resultados de Baloto Revancha
Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:
- 3 de octubre de 2026: 19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14
- 30 de septiembre de 2026: 04 - 10 - 14 - 18 - 23 - 07
- 28 de septiembre de 2026: 16 - 19 - 24 - 26 - 28 - 02
El último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.