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Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo de este lunes 5 de octubre

El sorteo de este lunes definió los números que entran en juego por los acumulados del Baloto.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de octubre de 2026 a las 6:37 a. m.
El Baloto realizó su sorteo 2718 y estas fueron las combinaciones que dejó la jornada.
El Baloto realizó su sorteo 2718 y estas fueron las combinaciones que dejó la jornada. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 5 de octubre de 2026 su sorteo número 2718. El acumulado del sorteo tradicional llega a $4.300 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 5 de octubre de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 5 de octubre de 2026

El número ganador del Baloto en el sorteo de este lunes fue el:

Número ganador: 13-14-16-25-28

Súper Balota: 08

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 5 de octubre de 2026

En Baloto Revancha, el número ganador fue:

  • Número ganador: 14-15-32-40-42
  • Súper Balota: 16
La jornada de este lunes dejó nuevos resultados para quienes participaron en Baloto.
Este lunes se conocieron los resultados del Baloto y su modalidad Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, los tres resultados más recientes del Baloto fueron:

  • 3 de octubre de 2026: 03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10
  • 30 de septiembre de 2026: 11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10
  • 28 de septiembre de 2026: 12 - 13 - 15 - 25 - 29 - 10

En cada combinación, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:

  • 3 de octubre de 2026: 19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14
  • 30 de septiembre de 2026: 04 - 10 - 14 - 18 - 23 - 07
  • 28 de septiembre de 2026: 16 - 19 - 24 - 26 - 28 - 02

El último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.