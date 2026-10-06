Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo de este lunes 5 de octubre

El Baloto realizó este lunes 5 de octubre de 2026 su sorteo número 2718. El acumulado del sorteo tradicional llega a $4.300 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.200 millones.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 5 de octubre de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 5 de octubre de 2026

El número ganador del Baloto en el sorteo de este lunes fue el:

Número ganador: 13-14-16-25-28

Súper Balota: 08

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 5 de octubre de 2026

En Baloto Revancha, el número ganador fue:

Número ganador: 14-15-32-40-42

14-15-32-40-42 Súper Balota: 16

Este lunes se conocieron los resultados del Baloto y su modalidad Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, los tres resultados más recientes del Baloto fueron:

3 de octubre de 2026: 03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10

03 - 10 - 14 - 26 - 31 - 10 30 de septiembre de 2026: 11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10

11 - 18 - 22 - 30 - 32 - 10 28 de septiembre de 2026: 12 - 13 - 15 - 25 - 29 - 10

En cada combinación, el último número corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:

3 de octubre de 2026: 19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14

19 - 23 - 27 - 38 - 40 - 14 30 de septiembre de 2026: 04 - 10 - 14 - 18 - 23 - 07

04 - 10 - 14 - 18 - 23 - 07 28 de septiembre de 2026: 16 - 19 - 24 - 26 - 28 - 02

El último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.