Baloto llega a 20.000 millones hoy, 11 de noviembre: números ganadores y resultado del sorteo de este miércoles

El Baloto realiza un nuevo sorteo este miércoles 11 de noviembre de 2026, con un acumulado de $20.000 millones en su modalidad tradicional. Los jugadores también tienen la posibilidad de participar en Baloto Revancha, cuyo acumulado alcanza los $5.400 millones.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 11/11: números ganadores y signo zodiacal de este miércoles

El sorteo corresponde al número 2734 y se lleva a cabo en una de las tres jornadas semanales en las que participa el juego: lunes, miércoles y sábados.

Los resultados de este miércoles permitirán conocer si alguno de los participantes acertó la combinación ganadora y se quedó con alguno de los acumulados que están en juego.

La jornada de este miércoles incluye el sorteo tradicional y una nueva oportunidad con Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Resultados del Baloto de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

El sorteo 2734 del Baloto se realiza este miércoles con un acumulado de $20.000 millones. Para conocer si hubo un ganador, estos son los datos que se deben tener en cuenta:

Acumulado: $20.000 millones.

Número ganador: 06 - 13 - 24 - 33 - 39

06 - 13 - 24 - 33 - 39 Súper balota: 14

El resultado corresponde a la modalidad tradicional del Baloto, que se juega tres veces por semana y permite participar por un acumulado que crece cuando no hay un ganador.

Resultados del Baloto Revancha de hoy

Los participantes también pueden consultar los resultados de Baloto Revancha, modalidad que cuenta con un acumulado de $5.400 millones para el sorteo de este miércoles.

Estos son los números ganadores:

Acumulado: $5.400 millones.

Número ganador: 07 - 23 - 24 - 37 - 38

07 - 23 - 24 - 37 - 38 Súper balota: 04

Esta modalidad ofrece una oportunidad adicional de ganar, con una combinación de números diferente a la del sorteo tradicional.