Números ganadores de El Sinuano Día y Noche de este 12 de noviembre

Este jueves, 12 de noviembre, se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de personas que esperan acertar los números ganadores para obtener importantes premios.
Tal como ocurre habitualmente, los sorteos se realizaron en dos jornadas diferentes, permitiendo a los apostadores contar con más oportunidades de ganar según la combinación elegida y el tipo de apuesta seleccionada. Gracias a este formato, El Sinuano continúa posicionándose entre las alternativas preferidas por quienes participan en loterías y chances en distintas regiones del país.
Los resultados oficiales pueden revisarse a través de canales autorizados, puntos físicos de venta y plataformas digitales especializadas encargadas de divulgar las cifras ganadoras de cada sorteo.
El Sinuano Día
- Número ganador: 8851
- La Quinta: 5
El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 13 de noviembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.
El Sinuano Noche
- Número ganador: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
- La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.