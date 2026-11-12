Números ganadores de El Sinuano Día y Noche de este 12 de noviembre

Este jueves, 12 de noviembre, se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de personas que esperan acertar los números ganadores para obtener importantes premios.

¿Fue ganador? Resultados Lotería Chontico en el sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026

Tal como ocurre habitualmente, los sorteos se realizaron en dos jornadas diferentes, permitiendo a los apostadores contar con más oportunidades de ganar según la combinación elegida y el tipo de apuesta seleccionada. Gracias a este formato, El Sinuano continúa posicionándose entre las alternativas preferidas por quienes participan en loterías y chances en distintas regiones del país.

Los resultados oficiales pueden revisarse a través de canales autorizados, puntos físicos de venta y plataformas digitales especializadas encargadas de divulgar las cifras ganadoras de cada sorteo.

El Sinuano Día

Número ganador: 8851

La Quinta: 5

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 13 de noviembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Resultados de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado: números ganadores de hoy 12 de noviembre

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: