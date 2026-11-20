Los juegos de suerte y azar continúan despertando el interés de miles de colombianos que diariamente buscan probar su fortuna y llevarse alguno de los premios que ofrecen los diferentes sorteos del país.
Este viernes 20 de noviembre no es la excepción, con nuevas jornadas de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
A lo largo del día, los participantes podrán consultar las combinaciones ganadoras de estos juegos, que cuentan con distintas modalidades y horarios. Por esta razón, es importante estar atentos a los resultados de cada jornada y verificar que correspondan a la fecha en la que se realizó la apuesta.
Quienes participaron en alguno de estos sorteos pueden revisar los números publicados y compararlos con los que aparecen en sus respectivos tiquetes. De esta manera, podrán comprobar si acertaron alguna de las combinaciones y si tienen derecho a reclamar un premio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 20 de noviembre
Estos son los espacios para consultar los números ganadores de los principales sorteos de este viernes:
El Dorado
- El Dorado Mañana: 5569-7.
- El Dorado Tarde: pendiente.
El Paisita
- El Paisita Día: pendiente.
- El Paisita Noche: pendiente.
La Caribeña
- La Caribeña Día: pendiente.
- La Caribeña Noche: pendiente.
Los resultados se irán actualizando a medida que se realicen las respectivas extracciones y se publiquen las cifras correspondientes a cada modalidad.
¿A qué hora juegan El Dorado, El Paisita y La Caribeña?
Cada uno de estos juegos tiene horarios establecidos para sus diferentes jornadas. Conocerlos permite a los apostadores identificar cuándo se publican los resultados y consultar la combinación correspondiente.
- El Dorado: cuenta con sorteos de mañana y tarde, programados a las 11:00 a. m. y 3:30 p. m.
- El Paisita: realiza dos sorteos diarios, uno durante el día, a la 1:00 p. m., y otro en la noche, a las 6:00 p. m.
- La Caribeña: tiene dos jornadas, la primera a las 2:30 p. m. y la segunda a las 10:30 p. m.