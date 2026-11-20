Los juegos de suerte y azar continúan despertando el interés de miles de colombianos que diariamente buscan probar su fortuna y llevarse alguno de los premios que ofrecen los diferentes sorteos del país.

Este viernes 20 de noviembre no es la excepción, con nuevas jornadas de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

A lo largo del día, los participantes podrán consultar las combinaciones ganadoras de estos juegos, que cuentan con distintas modalidades y horarios. Por esta razón, es importante estar atentos a los resultados de cada jornada y verificar que correspondan a la fecha en la que se realizó la apuesta.

Quienes participaron en alguno de estos sorteos pueden revisar los números publicados y compararlos con los que aparecen en sus respectivos tiquetes. De esta manera, podrán comprobar si acertaron alguna de las combinaciones y si tienen derecho a reclamar un premio.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 20 de noviembre

Estos son los espacios para consultar los números ganadores de los principales sorteos de este viernes:

El Dorado

El Dorado Mañana: 5569-7.

El Dorado Tarde: pendiente.

El Paisita

El Paisita Día: pendiente .

. El Paisita Noche: pendiente.

La Caribeña

La Caribeña Día: pendiente .

. La Caribeña Noche: pendiente.

Los resultados se irán actualizando a medida que se realicen las respectivas extracciones y se publiquen las cifras correspondientes a cada modalidad.

¿A qué hora juegan El Dorado, El Paisita y La Caribeña?

Cada uno de estos juegos tiene horarios establecidos para sus diferentes jornadas. Conocerlos permite a los apostadores identificar cuándo se publican los resultados y consultar la combinación correspondiente.