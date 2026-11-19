Los juegos de azar siguen siendo una de las alternativas que más llaman la atención de quienes esperan probar suerte y obtener un premio. Como ocurre diariamente, este jueves 19 de noviembre se realizan nuevos sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados son consultados por miles de jugadores.

Cada uno de estos juegos cuenta con diferentes horarios y modalidades, por lo que es importante verificar los números correspondientes a cada jornada antes de comprobar si hubo algún acierto.

A lo largo del día se conocen los resultados de las ediciones de la mañana, la tarde y la noche. Los participantes pueden revisar las cifras ganadoras y compararlas con los números que seleccionaron al momento de realizar sus apuestas.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre

El Dorado

El Dorado Mañana: 1031-8.

El Dorado Tarde: pendiente.

El Paisita

El Paisita Día: pendiente.

El Paisita Noche: pendiente.

La Caribeña

La Caribeña Día: pendiente.

La Caribeña Noche: pendiente.

¿A qué hora juegan El Dorado, El Paisita y La Caribeña?

Los tres juegos cuentan con distintas modalidades, distribuidas en varios momentos del día. El Dorado tiene sorteos de mañana, tarde y noche, mientras que El Paisita y La Caribeña realizan sus respectivas jornadas de día y noche.

Los resultados se van conociendo de manera progresiva, una vez se llevan a cabo las extracciones. Por eso, quienes participan deben estar atentos a la publicación de cada combinación para identificar el resultado correspondiente a su apuesta.

¿Cómo verificar si ganó alguno de los sorteos?

Para comprobar si obtuvo algún premio, es necesario comparar los números del tiquete con los resultados publicados para la fecha y modalidad correspondientes. También se debe prestar atención a la quinta cifra o balota adicional, cuando aplique.