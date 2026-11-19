El miércoles 18 de noviembre se llevo a cabo una nueva jornada de Baloto y su modalidad adicional, Revancha, dos de los juegos de azar que generan expectativa entre los apostadores en Colombia. En esta oportunidad, los participantes tienen la posibilidad de competir por premios acumulados que suman miles de millones de pesos.

Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. La jornada del miércoles estuvo programada para las 11:00 de la noche, hora colombiana.

Resultados del Baloto y Revancha del miércoles

Baloto: 36-15-39-21-33.

Superbalota: 03.

Baloto Revancha: 18-34-20-09-05.

Superbalota de Revancha: 03.

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene cuando se aciertan los cinco números principales y la superbalota.

Revancha, por su parte, funciona como una oportunidad adicional para quienes compran esta opción. En este caso, se utiliza la misma combinación seleccionada para Baloto, pero los números participan en un sorteo independiente y por un acumulado diferente.

Una vez publicados los resultados, se recomienda verificar cuidadosamente las cifras y la fecha del sorteo. También es importante conservar el tiquete original, pues es el documento necesario para acreditar una eventual ganancia.