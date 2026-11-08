Baloto: conozca la combinación ganadora del sorteo del sábado, 7 de noviembre

El Baloto realizó un nuevo sorteo en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026, una jornada en la que los participantes tuvieron la oportunidad de probar suerte y aspirar a uno de los premios millonarios que ofrece este juego de azar en Colombia.

Tras la extracción de las balotas, se conocieron los números que conformaron la combinación ganadora del sorteo número 2732. Los resultados también permiten a los jugadores comprobar si sus apuestas coincidieron con alguna de las cifras seleccionadas.

La combinación ganadora del Baloto fue:

Números: 11 - 30 - 43 - 01 - 09.

11 - 30 - 43 - 01 - 09. Superbalota: 13.

Por su parte, quienes participaron en la modalidad adicional de Baloto Revancha también pueden consultar las cifras que dejó esta jornada.

Resultado de Baloto Revancha:

Números: 43 - 29 - 04 - 15 - 10.

43 - 29 - 04 - 15 - 10. Superbalota: 10.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, generalmente a partir de las 11:00 de la noche.

De acuerdo con el calendario habitual, la próxima jornada está programada para el lunes 9 de noviembre.

Los interesados pueden consultar los resultados y verificar sus apuestas a través de los canales oficiales del juego. Es importante revisar tanto los cinco números principales como la superbalota, pues ambos elementos hacen parte de la combinación necesaria para aspirar al premio mayor.