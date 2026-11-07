Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de los sorteos del 7 de noviembre

Este sábado 7 de noviembre se lleva a cabo una nueva jornada de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar que cuentan con participación de apostadores en diferentes regiones de Colombia.

A lo largo del día, los participantes podrán consultar los resultados de las distintas modalidades y comprobar si las cifras elegidas coinciden con las combinaciones ganadoras. Cada uno de estos juegos cuenta con horarios establecidos, por lo que los números se conocen de manera progresiva, una vez finalizan las respectivas extracciones.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del sábado 7 de noviembre

Estos son los resultados que se actualizarán durante la jornada, a medida que los operadores publiquen la información oficial:

El Dorado Mañana

Número ganador: 5903.

Quinta cifra: 3.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

¿A qué hora juegan El Dorado, El Paisita y La Caribeña?

En el caso de El Dorado, sus modalidades de mañana y tarde se realizan aproximadamente a las 10:55 a. m. y 3:25 p. m. Por su parte, El Paisita tiene sus sorteos de día y noche, mientras que La Caribeña cuenta con extracciones en las jornadas de la tarde y la noche.

Es importante revisar los resultados correspondientes a cada modalidad y conservar el comprobante de la apuesta para verificar cualquier premio.