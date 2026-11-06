El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte los números ganadores de los sorteos del 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre se llevan a cabo nuevos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de chance que cuentan con una amplia participación en Colombia. Durante la jornada, los apostadores tienen varias oportunidades para probar su suerte y conocer si sus números coinciden con los resultados oficiales.
Cada uno de estos juegos cuenta con diferentes modalidades y horarios. Por esta razón, es importante identificar a cuál sorteo corresponde cada resultado y verificar tanto las cifras ganadoras como los números adicionales, cuando aplique.
Resultados del viernes 6 de noviembre
El Dorado realiza dos sorteos diarios: mañana y tarde. Los participantes pueden consultar los resultados de cada jornada para comprobar si obtuvieron algún premio.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6382.
- La Quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales de cada operador y conservar el comprobante de la apuesta para comprobar cualquier posible premio.