Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: consulte los números ganadores de los sorteos del 6 de noviembre

Durante la jornada, los apostadores tienen varias oportunidades para probar su suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2026 a las 11:11 a. m.
Imagen de referencia de juego de la lotería.
Imagen de referencia de juego de la lotería. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Este viernes 6 de noviembre se llevan a cabo nuevos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de chance que cuentan con una amplia participación en Colombia. Durante la jornada, los apostadores tienen varias oportunidades para probar su suerte y conocer si sus números coinciden con los resultados oficiales.

Cada uno de estos juegos cuenta con diferentes modalidades y horarios. Por esta razón, es importante identificar a cuál sorteo corresponde cada resultado y verificar tanto las cifras ganadoras como los números adicionales, cuando aplique.

Resultados del viernes 6 de noviembre

El Dorado realiza dos sorteos diarios: mañana y tarde. Los participantes pueden consultar los resultados de cada jornada para comprobar si obtuvieron algún premio.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6382.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales de cada operador y conservar el comprobante de la apuesta para comprobar cualquier posible premio.