Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del sorteo de este jueves 5 de noviembre

La Lotería de Bogotá realiza este jueves 5 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2871, con un premio mayor de 12.000 millones. El juego se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y cuenta con diferentes premios secos para los participantes.

Resultado del Super Astro Sol de hoy: número ganador de este jueves 5 de noviembre de 2026

Resultado del sorteo de hoy

El número ganador del premio mayor de esta jornada es 0387, con la serie 018

Los resultados permiten conocer si alguno de los billetes o fracciones adquiridos por los jugadores coincide con las cifras premiadas.

¿Cuáles fueron los últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá?

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los resultados de las tres jornadas anteriores:

Sorteo 2870 (29 de octubre de 2026): número 0500, serie 094.

Sorteo 2869 (22 de octubre de 2026): número 9392, serie 449.

Sorteo 2868 (15 de octubre de 2026): número 4486, serie 335.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Bogotá?

Para este sorteo, la Lotería de Bogotá cuenta con un plan de premios que incluye un premio mayor de $12.000 millones y diferentes premios secos.

La distribución anunciada es la siguiente: