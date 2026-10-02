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Resultados Lotería de Bogotá del 1 de octubre: número ganador y serie del sorteo

La Lotería de Bogotá entregó el resultado de su primer sorteo de octubre.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

2 de octubre de 2026 a las 6:57 a. m.
El sorteo 2866 definió los números que se llevan los principales premios de la noche.
El sorteo 2866 definió los números que se llevan los principales premios de la noche. Foto: Loterías de Bogotá / Getty Images

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 1 de octubre de 2026 su sorteo número 2866, el primero correspondiente a este mes. El juego se realiza únicamente los jueves a las 11:15 p. m.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería de Bogotá del 1 de octubre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2866 fue el:

  • Número: 8523
  • Serie: 165
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Para este sorteo, el premio mayor aumentó a $12.000 millones, mientras que el plan de premios también contempla diferentes premios secos.

Los resultados de los sorteos más recientes fueron:

  • Sorteo 2865, 24 de septiembre: 9744, serie 080.
  • Sorteo 2864, 17 de septiembre: 0181, serie 380.
  • Sorteo 2860, 10 de septiembre: 3334, serie 314.

Premios del sorteo 2866

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estableció los siguientes premios para este sorteo:

  • Premio mayor: $12.000 millones.
  • Un premio seco de $1.000 millones.
  • Dos premios secos de $500 millones.
  • Tres premios secos de $200 millones.
  • Seis premios secos de $50 millones.
  • Diez premios secos de $20 millones.
  • Treinta premios secos de $10 millones.