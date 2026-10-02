La Lotería de Bogotá realizó este jueves 1 de octubre de 2026 su sorteo número 2866, el primero correspondiente a este mes. El juego se realiza únicamente los jueves a las 11:15 p. m.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería de Bogotá del 1 de octubre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2866 fue el:

Número : 8523

: Serie: 165

Para este sorteo, el premio mayor aumentó a $12.000 millones, mientras que el plan de premios también contempla diferentes premios secos.

Los resultados de los sorteos más recientes fueron:

Sorteo 2865, 24 de septiembre: 9744, serie 080.

9744, serie 080. Sorteo 2864, 17 de septiembre: 0181, serie 380.

0181, serie 380. Sorteo 2860, 10 de septiembre: 3334, serie 314.

Premios del sorteo 2866

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estableció los siguientes premios para este sorteo: