La Lotería de Bogotá realizó este jueves 1 de octubre de 2026 su sorteo número 2866, el primero correspondiente a este mes. El juego se realiza únicamente los jueves a las 11:15 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026
Resultado de la Lotería de Bogotá del 1 de octubre
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2866 fue el:
- Número: 8523
- Serie: 165
Para este sorteo, el premio mayor aumentó a $12.000 millones, mientras que el plan de premios también contempla diferentes premios secos.
Los resultados de los sorteos más recientes fueron:
- Sorteo 2865, 24 de septiembre: 9744, serie 080.
- Sorteo 2864, 17 de septiembre: 0181, serie 380.
- Sorteo 2860, 10 de septiembre: 3334, serie 314.
Premios del sorteo 2866
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estableció los siguientes premios para este sorteo:
Loterías
Loterías
- Premio mayor: $12.000 millones.
- Un premio seco de $1.000 millones.
- Dos premios secos de $500 millones.
- Tres premios secos de $200 millones.
- Seis premios secos de $50 millones.
- Diez premios secos de $20 millones.
- Treinta premios secos de $10 millones.