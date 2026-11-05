LOTERÍAS

Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este jueves 5 de noviembre

Esta lotería realiza dos sorteos cada día, lo que brinda a los participantes la posibilidad de probar suerte tanto en el sorteo Día como en el de Noche.

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Redacción Loterías
5 de noviembre de 2026 a las 3:06 p. m.
Imagen de referencia, n corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, n corresponde al caso en mención. Foto: Captura Sinuano y Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este jueves, 5 de noviembre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador del premio mayor.

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¿Fue ganador? Resultados Lotería Chontico en el sorteo del jueves 5 de noviembre de 2026

Resultados de El Sinuano del 5 de noviembre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 9760
  • La Quinta: 7
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: 
  • La Quinta: 

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.
Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de los sorteos del jueves 5 de noviembre

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.