Loterías

El Sinuano de este lunes 2 de noviembre: estos son los números ganadores de los sorteos Día y Noche

Consulte las cifras que dejó la jornada y compruebe si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de noviembre de 2026 a las 4:05 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano hoy lunes 2 de noviembre.
Descubra si fue ganador de El Sinuano hoy lunes 2 de noviembre. Foto: Getty Images

El Sinuano realiza sus tradicionales sorteos Día y Noche este lunes 2 de noviembre.

El sorteo Día de El Sinuano de este lunes 2 de noviembre dejó como ganador del premio mayor, de $ 1.500 millones, al número 4233, con quinta 7.

Quienes participaron en esta edición ya pueden revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron la combinación que se llevó el premio principal.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de febrero
Resultados de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado: números ganadores de hoy 2 de noviembre

Resultados del sorteo Sinuano Día

  • Premio mayor: 4233-7
YouTube video Hj8CE6dq90k thumbnail

Resultados del sorteo Sinuano Día

  • Premio mayor: pendiente

Los jugadores que quieran participar en El Sinuano este m,artes 3 de noviembre de 2026 podrán hacerlo en las dos ediciones programadas para la jornada.

El sorteo Día se llevará a cabo a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Noche tendrá lugar a las 10:30 p. m., de acuerdo con los horarios habituales.

Quienes deseen conocer los resultados podrán seguir en directo las transmisiones por televisión y radio.

Además, una vez realizados los sorteos, tendrán la opción de consultar los números ganadores en el sitio web oficial de la lotería.

Cabe señalar que los juegos de suerte y azar en Colombia están regulados por Coljuegos, entidad encargada de su vigilancia. Por esta razón, es importante realizar las apuestas exclusivamente en establecimientos y puntos de venta autorizados, para evitar participar en juegos no habilitados.