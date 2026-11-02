El Sinuano realiza sus tradicionales sorteos Día y Noche este lunes 2 de noviembre.

El sorteo Día de El Sinuano de este lunes 2 de noviembre dejó como ganador del premio mayor, de $ 1.500 millones, al número 4233, con quinta 7.

Quienes participaron en esta edición ya pueden revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron la combinación que se llevó el premio principal.

Resultados de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado: números ganadores de hoy 2 de noviembre

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor: 4233-7

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor: pendiente

Los jugadores que quieran participar en El Sinuano este m,artes 3 de noviembre de 2026 podrán hacerlo en las dos ediciones programadas para la jornada.

El sorteo Día se llevará a cabo a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Noche tendrá lugar a las 10:30 p. m., de acuerdo con los horarios habituales.

Quienes deseen conocer los resultados podrán seguir en directo las transmisiones por televisión y radio.

Además, una vez realizados los sorteos, tendrán la opción de consultar los números ganadores en el sitio web oficial de la lotería.

Cabe señalar que los juegos de suerte y azar en Colombia están regulados por Coljuegos, entidad encargada de su vigilancia. Por esta razón, es importante realizar las apuestas exclusivamente en establecimientos y puntos de venta autorizados, para evitar participar en juegos no habilitados.