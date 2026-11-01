Resultados del Super Astro Luna este domingo, 1 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. La jornada permitió conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores.

¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados de los sorteos Día y Noche de este domingo

Números ganadores de hoy domingo, 1 de noviembre, de El Paisita, La Caribeña y El Dorado: resultados de los sorteos

¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy?

El resultado del sorteo de este domingo fue:

Número ganador: 8882.

8882. Signo zodiacal: Virgo.

Virgo. Últimas tres cifras: 882.

882. Últimas dos cifras: 82.

Los participantes deben comparar estos datos con la combinación registrada en sus tiquetes para comprobar si acertaron.

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. La siguiente jornada está programada para el lunes 2 de noviembre de 2026.

El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.