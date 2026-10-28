Super Astro Luna: los números y signo ganadores del 28 de octubre de 2026

Durante este miércoles, 28 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. El sorteo se realizó a las 10:50 p. m.
Resultado del Super Astro Luna del miércoles 28 de octubre de 2026
Estos son los datos del sorteo:
- Número ganador: 7047.
- Signo zodiacal ganador: Piscis.
Últimos resultados del Super Astro Luna
Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:
- Martes, 27 de octubre de 2026: número 9906, signo Libra.
- Lunes, 26 de octubre de 2026: número 3424, signo Escorpión.
- Domingo, 25 de octubre de 2026: número 0743, signo Sagitario.
¿Cómo jugar al Super Astro Luna?
Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
El objetivo es acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta va desde los $ 500 hasta los $ 10.000 por jugada, según las condiciones del juego.
¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?
Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal:
- Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor apostado.
- Tres cifras y signo: 1.000 veces el valor apostado.
- Dos cifras y signo: 100 veces el valor apostado.