Loterías

¿Fue ganador del premio? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026

Los resultados se deben consultar a través de los canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de octubre de 2026 a las 1:57 p. m.
Resultado de la lotería Chontico
Resultado de la lotería Chontico Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este miércoles, 28 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche de este martes, 7 de octubre Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

El sorteo 8597 dejó como número ganador el 5369, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de Chontico Día - 28 de octubre

Premio mayor: 5369 - 6.

  • Tres últimos: 369.
  • Dos últimos: 69.
  • Cifra completa: 5369.
  • La Quinta: 6.
YouTube video RbfC7Oj_-T8 thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 28 de octubre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video 6hwQUN_ppm0 thumbnail

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves, 29 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 27 de octubre de 2026: 5644. La Quinta: 0.
  • 26 de octubre de 2026: 8666. La Quinta: 8.
  • 25 de octubre de 2026: 4322. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 27 de octubre de 2026: 0865. La Quinta: 9.
  • 26 de octubre de 2026: 3634. La Quinta: 8.
  • 25 de octubre de 2026: 7067. La Quinta: 3.