¿Acertó su número? Revise los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, los juegos de azar vuelven a captar la atención de quienes participan en las principales loterías y chances del país. Para quienes eligieron sus números con la esperanza de obtener un premio, consultar los resultados del día es el paso clave para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Entre los sorteos que generan expectativa se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres alternativas conocidas por los apostadores en Colombia. Cada uno cuenta con horarios establecidos para sus diferentes ediciones, por lo que es importante identificar el sorteo correspondiente antes de verificar el número elegido.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5269.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Para facilitar la consulta, estos son los horarios habituales de las principales modalidades:

El Dorado: sorteo de la mañana, a las 11:00 a. m., y de la tarde, a las 3:30 p. m.

sorteo de la mañana, a las 11:00 a. m., y de la tarde, a las 3:30 p. m. El Paisita: sorteo del día, a la 1:00 p. m., y de la noche, a las 6:30 p. m.

sorteo del día, a la 1:00 p. m., y de la noche, a las 6:30 p. m. La Caribeña: sorteo de la tarde, a las 2:30 p. m., y de la noche, a las 10:30 p. m.

Es importante tener en cuenta que los horarios pueden estar sujetos a cambios. Asimismo, si alguno de los sorteos todavía no se ha realizado, su resultado no estará disponible hasta que se lleve a cabo.