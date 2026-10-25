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Super Astro Luna: números y signo ganadores del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Consulte aquí los resultados del sorteo 8284, realizado este domingo, a las 8:30 p. m.

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Redacción Loterías
25 de octubre de 2026 a las 9:07 p. m.
Super Astro Luna: números y signo ganador del sorteo de este 25 de octubre de 2026.
Super Astro Luna: números y signo ganador del sorteo de este 25 de octubre de 2026. Foto: Super Astro Luna (Diseño SEMANA)

Durante este domingo, 25 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. El sorteo se realizó a las 8:30 p. m.

Resultado del Super Astro Luna del domingo 25 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo:

  • Número ganador: 0743.
  • Signo zodiacal ganador: Sagitario.
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Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Captura al Sorteo de Super Astro Sol del 24 de octubre de 2026
Super Astro Sol: números y signo ganadores del sorteo de este 24 de octubre de 2026

El objetivo es acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta va desde los $500 hasta los $10.000 por jugada, según las condiciones del juego.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal:

  • Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres cifras y signo: 1.000 veces el valor apostado.
  • Dos cifras y signo: 100 veces el valor apostado.