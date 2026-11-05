Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de los sorteos del jueves 5 de noviembre

Los juegos de azar siguen siendo una de las alternativas que despiertan el interés de miles de colombianos, quienes diariamente están pendientes de los resultados de las principales loterías y chances del país.

Este jueves 5 de noviembre, los participantes podrán consultar los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos que cuentan con una amplia participación en distintas regiones de Colombia.

Cada jornada tiene horarios establecidos para sus respectivas modalidades, por lo que es importante tener en cuenta cuándo se realizan las extracciones y verificar los resultados una vez sean publicados por los operadores oficiales.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 5 de noviembre

Estos son los sorteos que se deben tener en cuenta durante la jornada:

El Dorado Mañana

Número ganador: 4949.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente .

. El Suertudo: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Al momento de consultar las fuentes disponibles, todavía no se encontraban publicados los resultados completos de este jueves. Por lo tanto, las cifras deberán actualizarse a medida que se realicen los sorteos.

¿Cómo verificar los números ganadores?

Las personas que participaron pueden consultar los resultados en los canales oficiales de cada operador y compararlos con los números registrados en sus tiquetes. Es importante comprobar que la cifra corresponda a la fecha y modalidad en la que se realizó la apuesta.