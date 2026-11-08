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Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 7 de noviembre de 2026

A través del canal oficial puede descubrir si fue el ganador del nuevo sorteo.

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Redacción Loterías
8 de noviembre de 2026 a las 6:41 a. m.
Resultados de la Lotería del Cauca, que juega todos los sábados.
Resultados de la Lotería del Cauca, que juega todos los sábados. Foto: Getty Images

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

Lotería de Boyacá sábado 13 de junio.
Este es el número ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado, 13 de junio

Lotería del Cauca: resultado del sorteo del 7 de noviembre

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 2073 de la serie 040
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¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.