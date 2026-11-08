En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

Este es el número ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado, 13 de junio

Lotería del Cauca: resultado del sorteo del 7 de noviembre

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 2073 de la serie 040

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?