El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y es una gran oportunidad para tener millones de pesos en premios. Se combina el azar de las cifras con el de los signos del zodiaco para conocer a los afortunados ganadores.

¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026

De esta manera, los jugadores pueden apostar su número y signo favoritos, esto con el objetivo de tener la posibilidad de ganar premios según la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta.

Resultado de Super Astro Luna del 19 de noviembre de 2026

El número ganador del último sorteo 8308 de Super Astro Luna es:

Número: 6674.

Signo: Cáncer.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Miércoles 18 de noviembre de 2026: número 7067, signo Libra.

número 7067, signo Libra. Martes 17 de noviembre de 2026: número 0883, signo Géminis.

número 0883, signo Géminis. Lunes 16 de noviembre de 2026: número 4679, signo Acuario.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.