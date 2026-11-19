El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y es una gran oportunidad para tener millones de pesos en premios. Se combina el azar de las cifras con el de los signos del zodiaco para conocer a los afortunados ganadores.
De esta manera, los jugadores pueden apostar su número y signo favoritos, esto con el objetivo de tener la posibilidad de ganar premios según la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta.
Resultado de Super Astro Luna del 19 de noviembre de 2026
El número ganador del último sorteo 8308 de Super Astro Luna es:
- Número: 6674.
- Signo: Cáncer.
Los últimos resultados del Super Astro Luna
Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:
- Miércoles 18 de noviembre de 2026: número 7067, signo Libra.
- Martes 17 de noviembre de 2026: número 0883, signo Géminis.
- Lunes 16 de noviembre de 2026: número 4679, signo Acuario.
¿Cómo jugar?
Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.
La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.
¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?
Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.