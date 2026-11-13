Super Astro Sol de hoy viernes 13 de noviembre: número y signo ganador del sorteo 5579

El Super Astro Sol realiza este viernes 13 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 5579. Los jugadores esperan conocer la combinación ganadora de cuatro cifras y el signo zodiacal que determinarán los resultados de la jornada.

Chontico Día y Noche: resultado de ambas ediciones este viernes, 13 de noviembre

Número ganador del Super Astro Sol de hoy, 13 de noviembre

El resultado del sorteo 5579 del Super Astro Sol de este viernes está compuesto por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Número ganador: 8586.

8586. Signo zodiacal: Escorpion.

Los resultados permiten a los participantes comprobar si la combinación elegida para su apuesta coincide con la obtenida durante el sorteo.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Para quienes siguen los resultados de este juego de azar, estas fueron algunas de las combinaciones ganadoras de las jornadas anteriores:

Jueves 12 de noviembre de 2026: 6313, signo Géminis.

6313, signo Géminis. Martes 10 de noviembre de 2026: 3717, signo Acuario.

3717, signo Acuario. Lunes 9 de noviembre de 2026: 9981, signo Piscis.

Estos antecedentes permiten consultar los resultados recientes y comparar las combinaciones de cada jornada.

¿Cómo se juega al Super Astro Sol?

Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante indica el valor de su apuesta y escoge un número de máximo cuatro cifras, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Para obtener el premio, la combinación seleccionada debe coincidir con el resultado del sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1.

Los sorteos del Super Astro Sol se llevan a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los participantes pueden consultar los resultados después de cada jornada para verificar si acertaron el número y el signo zodiacal.