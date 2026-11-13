Resultado Lotería Antioqueñita del viernes, 13 de noviembre de 2026

Este viernes, 13 de noviembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Baloto llega a 20.000 millones hoy, 11 de noviembre: números ganadores y resultado del sorteo de este miércoles

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6863 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 4421, mientras que la quinta balota fue el 5.

Resultados del sorteo 6863 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4421

Quinta balota: 5

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6864 - La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Sol de hoy jueves: revise las cuatro cifras y el signo ganador del sorteo

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 12 de noviembre de 2026: 3102 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 11 de noviembre de 2026: 2337 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 10 de noviembre de 2026: 9866 – Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 12 de noviembre de 2026: 3826 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 11 de noviembre de 2026: 0790 – Quinta balota: 6.

– Quinta balota: Sorteo del 10 de noviembre de 2026: 3278 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre de 2026 y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.