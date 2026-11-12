¿Fue ganador? Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 12 de noviembre de 2026

En la noche del jueves 12 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. La jornada permitió conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores.

¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy jueves 12 de noviembre de 2026?

El resultado del sorteo 8302 de este jueves fue:

Número ganador: 7279.

Signo zodiacal: Acuario.

Los participantes deben comparar estos datos con la combinación registrada en sus tiquetes para comprobar si acertaron.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Miércoles 11 de noviembre de 2026: número 3092, signo Tauro.

número 3092, signo Tauro. Martes 10 de noviembre de 2026: número 9400, signo Leo.

número 9400, signo Leo. Lunes 9 de noviembre de 2026: número 7604, signo Escorpión.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.