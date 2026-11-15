Resultados Super Astro Luna: este es el signo y número ganador del sábado, 14 de noviembre

Cada noche, miles de personas en Colombia prueban su suerte al participar en las diferentes loterías y juegos de azar que se realizan en el país, con la ilusión de llevarse alguno de los premios. Este 14 de noviembre, el sorteo se llevó a cabo con normalidad, pero ¿hubo ganadores?.

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares entre los apostadores. Su dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos del zodiaco para tener la posibilidad de obtener el premio mayor.

Resultados del Super Astro Luna del 14 de noviembre:

Número ganador: 2511.

2511. Signo ganador: Geminis.

Si su apuesta coincide con el resultado ganador, deberá acercarse a un punto de pago autorizado con el tiquete en buen estado para recibir las indicaciones correspondientes y adelantar el proceso de reclamación del premio.

Para participar en este chance, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y relacionarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

¿Fue ganador? Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 12 de noviembre de 2026

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta puede oscilar entre $500 y $10.000 por jugada, de acuerdo con las condiciones establecidas.

En cuanto a los premios, acertar las cuatro cifras y el signo representa un pago de 42.000 veces el valor apostado. Si se aciertan tres cifras y el signo, el premio equivale a 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar dos cifras junto con el signo permite obtener 100 veces el monto jugado.