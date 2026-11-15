Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 14 de noviembre de 2026

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Para el sábado, 14 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Lotería del Cauca Foto: Lotería del Cauca

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo del 14 de noviembre

Número: 3633.

Serie: 102.

Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 2026.

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